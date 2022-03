Rehna, Gadebusch und Schlagsdorf : Pastoren laden angesichts des Ukraine-Krieges zu Friedensgebeten

Am Mittwoch können Rehnaer Kerze entzünden und den Worten von Pastor Andreas Ortlieb zuhören. In Gadebusch und Schlagsdorf werden in den nächsten Wochen mehrere Friedensgebete stattfinden.

Rehna | Der Krieg in der Ukraine sorgt weltweit für Erschütterung. Viel wird geredet, zu Demonstrationen aufgerufen oder sich in den sozialen Netzwerken verbal Luft gemacht. Jetzt lädt der Rehnaer Pastor Andreas Ortlieb zu einem Friedensgebet in die Rehnaer Kirche ein. Er möchte, dass die Menschen ihren Gefühlen so Ausdruck verleihen. „Viele Menschen...

