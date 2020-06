Rehna : Führungen am Kloster

Verein bietet abwechslungsreiches Programm

von Michael Schmidt

23. Juni 2020, 05:00 Uhr

Am ganz großen Rad können Einheimische und Urlauber wieder in Rehna drehen. Denn der Klosterverein bietet vom 26. Juni bis 30. August jeweils freitags und sonntags von 14 Uhr an öffentliche Führungen durch das Kloster an, dessen Verbindungen einst von Magdeburg bis Lübeck und Ratzeburg reichten.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung unter der Telefonnummer 038872/52765 gebeten. Für Kinder mit Eltern oder Großeltern bietet der Verein immer sonnabends von 14 bis 16 Uhr ein abwechslungsreiches Programm mit Rätseln, Bastelspaß und Spielen an. Über den Weg könnte ihnen dabei auch Reinhard Hoppe alias Mönch Bobesch laufen.