Nordwestmecklenburg : Fünf Kitas zurzeit wegen Corona geschlossen

Betroffen sind die Kindertagesstätten in Gadebusch, Rehna, Damshagen, Dassow und Kalkhorst.

Nordwestmecklenburg | Ein Ende der Corona-Ausbrüche ist auch in den Kindertagesstätten des Landkreises Nordwestmecklenburg noch nicht in Sicht. So sind zurzeit fünf von den insgesamt elf Einrichtungen unter der Trägerschaft des Jugendhilfezentrums „Käthe Kollwitz“ in Rehna geschlossen. Der Grund dafür sei eine Häufung an Corona-Infektionen unter den Kindern und Erziehern, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.