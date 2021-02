Gadebusch : Auf zwei Wegen zu Lesestoff aus der Stadtbibliothek

Die Gadebuscher Einrichtung ist direkt und online zu erreichen

Gadebusch | Wer sich in Gadebusch mit neuen Büchern und anderen Medien versorgen will, kann die Stadtbibliothek nutzten – und das auf zwei Wegen. Der direkte Gang in die Heinrich-Heine-Straße lohnt sich. Schließlich hat die Bibliothek geöffnet – mit einem entsprech...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.