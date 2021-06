Gadebusch : Godetaler zeigt das neue Sparkassengebäude

Medaille in den Ausführungen Gold und Altmessing kostet 3,50 Euro. Die Auflagen sind limitiert.

Gadebusch | Das Münzfest in Gadebusch musste aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Trotzdem gibt es wieder einen neuen Godetaler. Die Medaille zeigt das Wappen der Münzstadt auf der einen und den Neubau der Sparkassengeschäftsstelle in Gadebusch auf der anderen Seite. Der Godetaler in den Farben Gold und Altmessing ist für 3,50 Euro in der Geschäftsstelle...

