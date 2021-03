Stadtkirche Gadebusch : Musik und Texte zur Passion

In der Gadebuscher Kirche St. Jakob und St. Dionysius werden am 27. März Werke von Bach und Rachmaninoff zu hören sein.

Gadebusch | Am Sonnabend, 27. März, lädt die evangelische Kirchengemeinde Gadebusch um 18 Uhr zu einer weiteren musikalischen Passionsandacht in die Gadebuscher Stadtkirche St. Jakob und St. Dionysius ein. An diesem Abend wird Musik für Oboe und Orgel von Johann Sebastian Bach und Sergei Rachmaninoff zu hören sein. Martina Brüggemann, Oboe, wird von Kantorin Anne...

