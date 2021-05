Tourismus : Einwohner sollen Ideen für ein lebendigeres Gadebusch einbringen

Vision Gadebusch 2030: Neue Tourismusmanagerin ruft Gadebuscher auf, an der Entwicklung der Münzstadt mitzuwirken

Gadebusch | Es ist ruhig geworden in Gadebusch. Wegen der Corona-Pandemie wohl noch ruhiger als es in der Münzstadt sonst ohnehin schon ist. Beinahe wirkt der Ort in diesen Wochen wie eine Schlafstadt, die die Bewohner morgens verlassen und in die sie nach der Arbeit wieder zurückkehren. Julia Meyer will die Stadt aus ihrem Dornröschenschlaf erwecken und kulturel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.