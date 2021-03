Gadebusch/Wismar : Tierhalter sollen Hofteiche vor Wildvögeln schützen

Geflügelpest: Nach Fällen in Wismar und auf Poel mahnt Amtstierarzt zur Einhaltung von Biosicherheitsvorschriften.

Gadebusch/Wismar | Nachdem Ende Januar in einer Putenhaltung in Perniek der Ausbruch der Geflügelpest amtlich festgestellt worden war, sind danach laut Amtstierarzt Dr. Philipp Aldinger keine weiteren Fälle von Geflügelpest in Hausgeflügelbeständen im Zehn-Kilometer-Umkreis aufgetreten. Daher wurden die dort verfügten Maßnahmen mit Wirkung vom 28. Februar aufgehoben. ...

