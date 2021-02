Bürokratischen Hürden : Das frustrierte Dorf Dragun

Ein Feuerwehroldtimer, kaum Nahverkehr, Edelbushaltestelle statt Zweckbau: Dragun in Nordwestmecklenburg hat genug von bürokratischen Hürden

Dragun/Vietlübbe Meierei | Winter, Schneeregen und schlechte Sicht. Dirk Musahl steht an seinem Haus in Vietlübbe Meierei und schaut die Dorfstraße hinunter. Dort, wo seine Kinder und deren Freunde gut zwei Kilometer in Richtung Bushaltestelle unterwegs sind. Die Angst schwingt m...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.