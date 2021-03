Gadebusch : Erste Farbtupfer in der Kritzelstube

Viele Besucher bemalten Keramik. Die Kurse sind ausgebucht.

Gadebusch | Kein einziger freier Platz war in der Kritzelstube von Jennifer und Kerstin Hirsch am Wochenende zu haben. Jeder Kursus am Freitag, Sonnabend und Sonntag war ausgebucht. „Wir freuen uns natürlich, dass wir überhaupt öffnen durften. Und dann war alles auch noch ausgebucht. Fantastisch“, sagt Jennifer Hirsch. Teller und Tassen waren am Wochenen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.