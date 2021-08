Familienangeln in Gadebusch : Kleine Köder, große Fische – Familienangeln an der Ellerbäk

Gadebuscher Sportfischer stellen beim Familienangeln an der Ellerbäk den Fischen nach

Gadebusch | Ein nur drei Zentimeter großer, rotierender Spinner aus Blech oder eine kleine Made an einem goldenen Haken reichten am Sonnabendnachmittag aus, um schnell den einen oder anderen Barsch an der Gadebuscher Ellerbäk aus dem Wasser zu ziehen. Schon wenige Minute nach dem pfeifenden Startsignal landeten die acht teilnehmenden Familien die ersten Flossenti...

