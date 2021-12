Gadebusch und Umgebung : Weihnachtsgottesdienste nur mit Eintrittskarten

Krippenspiel und Abendmessen an Heiligabend in Gadebuscher und Vietlübber Kirche.

Gadebusch | Besuche der Weihnachtsgottesdienste am Heiligen Abend in Gadebusch sind nur unter strengen Auflagen und mit vorher besorgten Eintrittskarten möglich. Darüber informierte jetzt Pastor Christian Schnepf. Wer sich im Pfarrhaus am Platz der Freiheit, beim Edeka-Markt Illgen in Roggendorf oder bei der Buchhandlung Schnürl und Müller zuvor eine Eintrittskar...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.