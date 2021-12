Spontane Konzerte in Gadebusch : Anne und Hannes singen zum Advent auf dem Markt und für Senioren

Anke Miltzow und Andreas Kruse wollen musikalisch auf die Weihnachtszeit einstimmen

Gadebusch | Ganz spontan haben sich die das Gesangsduo „Anne & Hannes“ jetzt entschieden, zwei kleine Konzerte in Gadebusch zu geben. Am Sonntag, dem 4. Advent, treten die beiden pünktlich zur Kaffeezeit an der Seniorenwohnanlage in der Gadebuscher Rudolph-Breitscheid-Straße auf. Um 15 Uhr beginnen die Goddiner Lehrerin Anke Miltzow und der Gadebuscher Berufsmusi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.