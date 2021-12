Corona in Gadebusch : Städtepartnerschaft wird in der Pandemie zur Brieffreundschaft

Die Corona-Pandemie belastet nicht nur Einwohner und Firmen in Gadebusch, sondern stellt auch Freundschaften auf eine Probe. Damit sie nicht zerbrechen, gibt es nun Post aus der Münzstadt an eine Kommune in Polen.

Gadebusch | Ein Brief aus Gadebusch geht auf Reisen. So wird er 500 Kilometer befördert, damit Vertreter der Partnerstadt Czarnków ihn lesen können. Absender sind Gadebuschs Altbürgermeister Rudi Pieper, der amtierende Bürgermeister Arne Schlien sowie Stadtvertreter Hans-Christoph Struck, der den Text ins Polnische übersetzte. Mit diesem Schreiben wollen...

