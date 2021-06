Musiktag MV : Gadebuscher Altstadt wird zur Bühne für viel Musik

Das Landesjugendorchester MV und der Landesmusikrat feierten am Sonntag ihr 30-jähriges Bestehen. Es gab viel Applaus für Talente an 25 Spielorten in der Münzstadt.

Gadebusch | Klassische Klänge auf dem Schlossinnenhof und in der Stadtkirche, Pop-Songs am Burgsee, Blues und Jazz an der Grundschule. Dazu jede Menge Musik in der Wollbrügger und der Lübschen Straße, in der Mühlen-, Stein- und Amtsstraße: Die Gadebuscher Altstadt bildete am Sonntag die Bühne für rund 25 Konzert-Orte und verschiedene Musikrichtungen. Der „Musi...

