Gadebusch : Bauhof lässt die Münzstadt erstrahlen

Nach dem Aufstellen des Weihnachtsbaumes wird in Gadebusch weiter fleißig gewerkelt. So installieren Mitarbeiter des Bauhofs Weihnachtssterne an Straßenlaternen.

Gadebusch | In Gadebusch könnten erstmals wieder hunderte zusätzliche Lichter strahlen. Denn Mitarbeiter des Bauhofs installierten an Straßenlaternen Weihnachtssterne. Darüber hinaus schmückten sie bereits auf dem Marktplatz den Weihnachtsbaum, der in diesem Jahr aus Brützkow stammt. Am Aufstellen des Baumes und an der Installation der Weihnachtsdekoration war...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.