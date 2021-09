Gadebusch : Kantorin Annette Burmeister feiert Jubiläum

Kantorin Annette Burmeister feiert nach Stationen in Halle, Schwerin und Leipzig ihr 30-jähriges Dienstjubiläum in Gadebusch.

Gadebusch | Geboren in Roggendorf, in Halle studiert und in Schwerin und Leipzig zur Kantorin gereift, feiert Annette Burmeister nun ihr 30-jähriges Dienstjubiläum in der Verbundenen Kirchengemeinde Gadebusch, Roggendorf und Groß Salitz. Zahlreiche Weggefährten gratulierten der 57-Jährigen jetzt in der Groß Salitzer Kirche und sorgten dafür, dass sie bald eine we...

