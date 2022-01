Gadebusch : Im April könnte im Jahn-Sportpark wieder gespielt werden

Finanzierung einer riesigen Spundwand sorgte für Verzögerungen im Bauablauf.

Gadebusch | Der Gadebuscher Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark ist weiterhin eine riesige Baustelle. Nachdem im April 2021 die ersten Erd- und Abrissarbeiten begannen, steht jetzt zumindest bereits eine 500 Zuschauer fassende Tribüne, vier der fünf Flutlichtmasten sind gesetzt und die beiden Kunstrasenplätze im hinteren Teil warten auf nur noch auf den neuen Belag. Dazu muss es allerdings mindestens drei Wochen sicher frostfrei bleiben. „Wir sind trotz allem mit dem Baufortschritt zufrieden. Hier wird täglich eine Menge bewegt", sagt Stadtvertreter und TSG-Gadebusch-Vorstandsmitglied Mirco Parbs. Er nahm jetzt schon einmal zur Probe auf der neuen Tribüne Platz und war begeistert. „So etwas hatten wir hier natürlich noch nie. Es ist schon ein tolles Gefühl, das Spielfeld auf diese Art und Weise zu überblicken“, sagt er. Alle Vereine der Stadt gern gesehene Gäste Auch Bürgermeister Arne Schlien freut sich auf die Fertigstellung des neuen Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks. „Davon werden alle Vereine der Stadt profitieren können. Sogar die Jugendfeuerwehr kann hier trainieren oder auch der Freizeittreff Frei!Raum“, erklärt das Stadtoberhaupt. Gerade die Nähe dieses Freizeittreffs mache einen Aufenthalt hier attraktiv, sagt er. Stahlspundwand musste finanziert werden Probleme bereitete zuletzt allerdings die Abstützung des Hanges in Richtung Scheibenberg. Hier sind bis zu 15 Meter tiefe und gut einen Meter breite Stahlsäulen als Spundwand in die Erde getrieben worden. „Das sieht im Moment zwar noch nicht schön aus, war aber zwingend erforderlich, um die oben stehenden Häuser nicht zu gefährden“, sagt Mirco Parbs, der als Stadtvertreter in der Bürgerinitiative Zukunft für Gadebusch aktiv ist. Zudem hätten die aktuell stetig steigenden Stahlpreise sowie das ausbleibende Material für eine Bauverzögerung gesorgt. Doch diese Mängel seien jetzt behoben, sagt er. Für die spätere Gestaltung der Spundwand hat der Gadebuscher sogar schon eine Idee. „Vielleicht haben wir ja wirklich kreative Graffiti-Künstler im Ort, die sich hier mal austoben können“, sagt der 49-Jährige. Spätestens im April sieht Parbs zumindest auf den beiden Kunstrasenplätzen schon wieder den Ball rollen. Auf dem dann deutlich kleineren Rasenplatz kann erst im Frühjahr 2023 gespielt werden. „Leider benötigt der Rasen etwas Zeit zum Wachsen. Die werden wir ihm geben“, sagt er. Dann könnte zwei Jahre nach dem Baustart auf einer völlig neu gestalteten Anlage wieder uneingeschränkt Sport getrieben werden. ...

