Nordwestmecklenburg : Gadebuscher Weihnachtsmarkt findet auch auf dem Schlossberg statt

Die Pläne für die Veranstaltung am 27. November werden immer konkreter. Nun steht fest: Auch der Schlossareal wird mit einbezogen. Zuvor war Kritik laut geworden.

Gadebusch | Nach einer Standort-Debatte um den Gadebuscher Weihnachtsmarkt ist eine Lösung gefunden worden. So wird nach Angaben von Bürgermeister Arne Schlien die Veranstaltung am Sonnabend, 27. November, sowohl auf dem Gadebuscher Schlossberg als auch in der Amtsstraße und an der Museumsanlage stattfinden. Vom Tisch hingegen sind die Pläne, gegebenenfalls au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.