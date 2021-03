Benzin : Gärtnereien gerüstet für den Frühlingsanfang

Geschäfte für Pflanzenbedarf und Baumärkte stellen sich auf zahlreiche Kunden ein.

Benzin | Pünktlich zum Frühlingsanfang rechnen auch im Landkreis Nordwestmecklenburg Gartencenter, Blumengeschäfte und Baumärkte mit einem Kundenansturm. Denn die Zeit ist reif, Blumen zu pflanzen und für Farbtupfer in heimischen Gärten zu sorgen. Auch die Gärtnerei Frank Werner in Benzin bei Rehna rechnet mit zahlreichen Kunden und ist gerüstet. So gibt es...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.