Nordwestmecklenburg : Geflügelpest in Wismar: Schutzmaßnahmen im ganz Landkreis

In Nordwestmecklenburg wurde Geflügelpest in einer privaten Hühner- und Entenhaltung amtlich nachgewiesen. Der Landkreis verhängt nun Schutzmaßnahmen.

Wismar | In einer privaten Vogelhaltung in Wismar ist die Geflügelpest ausgebrochen. Dies stellte der Amtstierarzt amtlich am Freitag fest. Der Landkreis ordnet Biosicherheitsmaßnahmen an. Geflügelpest amtlich nachgewiesen In der privaten Vogelhaltung leben 18 Hühnern und neun Enten. Bis Mittwoch waren in dem Bestand drei Enten verendet und daraufhin die...

