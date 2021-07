Gadebusch : Geländer soll für Sicherheit auf Gadebuscher Skaterbahn sorgen

Anlage in der Münzstadt wurde vom städtischen Bauhof gesichert

Gadebusch | Mehr Sicherheit für Kinder und Jugendliche: Unter dieser Prämisse sicherten Mitarbeiter des Bauhofs Gadebusch am Mittwoch die Skaterbahn an der Straße Amtsbauhof. Sie montierten ein Geländer am Übergang der Skaterbahn zur Straße. Bürgermeister Arne Schlien: „Das war ein Wunsch aus der Stadtvertretung. Damit soll verhindert werden, dass die Jugendliche...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.