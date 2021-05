Nordwestmecklenburg : Gelbes Blütenmeer bei Groß Molzahn

Leuchtend gelbe Rapsfelder sind derzeit an vielen Orten in Nordwestmecklenburg zu sehen.

Groß Molzahn | Das Jahr 2021 könnte für Landwirte in Nordwestmecklenburg offenbar ein gutes Rapsjahr werden. So gebe es kaum durch Frost geschädigte Pflanzen. „Sie sind vital durch den Winter gekommen“, sagt Petra Böttcher vom Kreisbauernverband Nordwestmecklenburg. Derzeit ist die Rapsblüte im vollen Gange. So ist dieses gelbe Blütenmeer zum Beispiel bei Groß Mo...

