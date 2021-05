Neue Kita auf dem Lande : Carlow strebt Millionen-Investition für Kinder an

Nach dem Bau neuer Kindertagesstätten in Roggendorf und Schlagsdorf peilt mit Carlow eine weitere Gemeinde in Nordwestmecklenburg eine Millionen-Investition an. Davon profitieren könnten Familien mit Kindern.

Carlow | Neubau statt Umbau: Die Gemeinde Carlow will in den nächsten Jahren eine neue Kita inklusive Hort bauen. Somit sind unter anderem die Pläne vom Tisch, das sogenannte Igel-Eck zu erwerben und umzubauen. Stattdessen soll ein komplett neues Domizil für die jüngsten Einwohner Carlows und umliegender Orte entstehen. Ein möglicher Standort könnte das Are...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.