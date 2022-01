Hoheitszeichen verliehen : Gemeinde Damshagen erhält eigenes Wappen

Es ist das 378. offizielle Wappen, das in Mecklenburg-Vorpommern eingetragen ist.

Damshagen | Die Gemeinde Damshagen im Landkreis Nordwestmecklenburg erhält ein eigenes Wappen. Wie das Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern mitteilte, wurde die entsprechende Urkunde mit der Wappengenehmigung und dem Eintragungsnachweis für die amtliche Wappensammlung des Landes bereits an Damshagens Bürgermeisterin Mandy Krüger (parteilos) versandt. „Der Wunsch nach einem eigenen Wappen zeigt das Interesse der Gemeinde, ihre kulturhistorischen Traditionen zu bewahren und den deutlichen Willen der Gemeindevertretung, die Selbstverwaltung auch in einem eigenen Symbol sichtbar zu machen“, sagt Innenminister Christian Pegel (SPD). Besonderheiten der Gemeinde aufgenommen In dem Wappen würden sich laut Pegel „die Besonderheiten einer Gemeinschaft anschaulich widerspiegeln. In der oberen Hälfte ist ein schwarzer Stier auf goldfarbenem Untergrund zu sehen. In der unteren eine mit einer Lanze gekreuzte Hacke und vier Rapsblüten dargestellt, alles in Gold auf blauem Grund. Von den 724 Gemeinden und den kreisfreien Städten Rostock und Schwerin in MV sind insgesamt 378 Wappen eingetragen. Seit 1990 wurden laut Ministerium 290 genehmigt. ...

