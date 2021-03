Königsfeld : Gemeinde will 80 000 Euro in Spielplätze investieren

Dank einer Förderung durch das Land MV will die Gemeinde Königsfeld die Ausstattung von Spielplätzen verbessern.

Bülow | Gute Nachricht für Kinder: Für sie könnte es bald neue Spielgeräte in der Gemeinde Königsfeld geben. Denn die Kommune will rund 80000 Euro dafür investieren. Das kündigte Bürgermeister Klaus Babbe an. Rund 72000 der 80000 Euro werden Fördermittel sein, die das Land Mecklenburg-Vorpommern für die Gemeinde Königsfeld bereitstellt. Geplant ist, die In...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.