Voice yourself : Gesangslehrerin bietet Kurs zum Stimme finden in Rehna an

„Voice yourself – ein Tag für die Stimme“ heißt der eintägige Kurs, den Brita Rehsöft, Leiterin der Singschule Schönberg, an zwei Tagen im November in Rehna anbietet.

Rehna | Sie will mit Jugendlichen und Erwachsenen zusammen, deren eigene Stimme finden. Brita Rehsöft, Leiterin der Singschule Schönberg, lädt Interessierte zu dem Kurs „Voice yourself – ein Tag für die Stimme“ in den im Gerichtssaal des Klosters Rehna ein. Bei Atemtraining, Stimmbildung und vielen Liedern können die Teilnehmer an ihrer Stimme arbeiten. Zw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.