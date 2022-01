Corona in Nordwestmecklenburg : Gesundheitsamt meldet 215 Neuinfektionen

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.de

Nach dem ruhigen Jahreswechsel steigt auch im Landkreis die Zahl der Neuinfektionen stark an. Inzidenz liegt nun bei 296,9.

Wismar | Nachdem die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Nordwestmecklenburg über den Jahreswechsel auf niedrigerem Niveau lag, steigt die gemeldete Fallzahl am Dienstag auch dort stark an: 215 Neuninfektionen meldet das Gesundheitsamt des Landkreises am Abend. Die Infektionsinzidenz steigt damit um 54,5 auf 296,9. Die Hospitalisierungsinzidenz sinkt h...

