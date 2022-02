Preisverleihung Metropolregion : Grenzhus Schlagsdorf im Rennen um Metropolitaner-Preis

Das Informationszentrum zur innerdeutschen Grenze hat es unter mehr als 120 Nominierten in die Endauswahl geschafft. Jetzt kann jeder abstimmen.

Schlagsdorf | Paukenschlag in Schlagsdorf: Das Grenzhus Schlagsdorf hat es in die Endrunde der Wahl zum „Metropolitaner des Jahres 2022“ geschafft. Die Metropolregion Hamburg ehrt einmal im Jahr besonderes Engagement für die Region mit den „Metropolitaner Awards“. Der Preis wird in drei Kategorien vergeben und ist jeweils mit 2500 Euro dotiert. Ab Dienstag, 15. Feb...

