Unfall und Fahrerflucht : Kreistagsmitglieder fordern Aufklärung vom Vize-Landrat

Nach Unfall und eingestelltem Verfahren: Innenministerium prüft, ob Mathias Diederich Pflichtverstöße begangen hat

von Norbert Wiaterek

06. Dezember 2020, 13:37 Uhr

Grevesmühlen | Das Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Straßenverkehrsgefährdung und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ist zwar eingestellt und mittlerweile hält Mathias Diederich auch wieder seinen Führerschein in den Händen. Doch nun sieht sich der Vize-Landrat von Nordwestmecklenburg mit Vorwürfen von Kreistagsmitgliedern konfrontiert. Lokalpolitiker bemängeln seine "Salamitaktik" und fordern Aufklärung. Pikant: Diederich leitet in der Verwaltung den Fachbereich Ordnung und Sicherheit im Landkreis.

Interessant, ob auch die Farbe des Parteibuches eine Rolle spielt. Aber das wäre reine Spekulation. Christian Albeck, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Kreistag von Nordwestmecklenburg





"Für den Kreistag als Dienstvorgesetzten des ersten Beigeordneten ist es aus meiner Sicht schon ein Unding, alles durch die Presse zu erfahren. Aufklärung sieht anders aus, die Informationen zu solchen Vorgängen stehen den Kreistagsmitgliedern durch den Kreistagspräsidenten zu", mahnt Christian Albeck, Chef der SPD-Fraktion. "Herr Diederich hat lediglich im Rahmen einer Zusammenkunft zwischen dem Kreistagspräsidenten und den Fraktionsvorsitzenden eine kurze Erklärung abgegeben. Auch wenn das Verfahren abgeschlossen ist, erwarte ich dazu im Kreistag noch Aufklärung. Natürlich ist auch das Verhalten des Beigeordneten in seiner Funktion als Chef der Ordnungs- und Verkehrsbehörde fraglich. Interessant, ob auch die Farbe des Parteibuches eine Rolle spielt. Aber das wäre reine Spekulation", so Albeck.

Erst aus der Presse erfahren, was vorgefallen ist

In die gleiche Kerbe schlägt Mathias Engling, Vorsitzender der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen: „Herr Diederich leitet den Fachbereich Ordnung und Sicherheit und steht damit in besonderer Verantwortung gegenüber dem Landkreis. Umso schwieriger ist die Salamitaktik, mit der Herr Diederich den Kreistag über das Verfahren informiert hat. So haben wir erst aus der Presse erfahren, was vorgefallen ist. Aufklärung sieht anders aus. Was es jetzt braucht, ist größtmögliche Transparenz - und die muss Herr Diederich jetzt herstellen.“

Weiterlesen: Reumütiger Vize-Landrat kommt mit Spendenzahlung davon

Kritik äußert auch René Domke (FDP). „Eine Verfahrenseinstellung mit Geldauflage ist keine Verurteilung und sie ist auch kein Freispruch", findet der Chef der FDP/Piraten-Fraktion im Kreistag. "Ganz unabhängig von der strafrechtlichen Bewertung muss Herr Diederich selbst prüfen, ob das Verfahren seiner Autorität schadete und gemeinsam mit der CDU entscheiden, ob es einer möglichen Landrats-Kandidatur im Wege steht. Zur Kandidatenaufstellung anderer Parteien hat die FDP keine Empfehlung zu geben. Das wäre stillos.“

Landrätin Kerstin Weiss (SPD) erklärt: "Nachdem mich Herr Diederich am 29. September über das gegen ihn laufende Ermittlungsverfahren informiert hat, habe ich nach einer Phase der Überlegung, wie hiermit umzugehen sei, den Kreistagspräsidenten am 14. Oktober entsprechend in Kenntnis gesetzt und den Präsidenten gebeten, den Kreistag als obersten Dienstherren zu informieren. Dies erfolgte in den Kreistagssitzungen am 15. Oktober und 3. Dezember bisher nicht."



Auf regennasser Autobahn rechts überholt

Diederich war am 4. Juni 2020 mit seinem Dienstwagen auf der Autobahn 24 in Schleswig-Holstein unterwegs. Ihm wurde vorgeworfen, bei einem Spurwechsel einen Unfall verursacht zu haben und dann einfach weitergefahren zu sein. Nun kam nach einer Anfrage der SVZ bei der zuständigen Oberstaatsanwältin am Landgericht Lübeck heraus, dass Diederich auf regennasser Fahrbahn rechts überholt hatte und dann kurz vor dem Auto einer Frau auf die linke Spur eingeschert war. Dies hatte er bei einem Pressegespräch im November verschwiegen.

Die Unfall-Gegnerin teilte mit, dass sie stark abbremsen musste. Dadurch sei ihr Fahrzeug auf der Fahrbahn kurzzeitig ins Schlingern geraten und habe die Mittelleitplanke berührt. Das andere Fahrzeug sei weitergefahren.

Verfahren wurde am 2. Dezember endgültig eingestellt

Am 2. Dezember hatte das zuständige Gericht das Ermittlungsverfahren endgültig eingestellt. Diederich, der sich laut Oberstaatsanwältin Dr. Ulla Hingst einsichtig und reuig gezeigt habe und zwischenzeitlich mehrere Wochen keinen Führerschein hatte, wurde die Zahlung eines Geldbetrags an eine gemeinnützige Einrichtung auferlegt.

Ungemach könnte Diederich auch aus Schwerin drohen: "Ich habe am 16. Oktober die zuständige Disziplinarbehörde, laut Kommunalverfassung ist dies das Innenministerium, informiert, die gebeten hat, alle dazugehörigen Unterlagen herzureichen. Das Innenministerium prüft, ob von Herrn Diederich Pflichtverstöße begangen wurden und Disziplinarmaßnahmen eingeleitet werden müssen", teilt Landrätin Weiss mit.

Darum geht's im MEDIENPROJEKT von SVZ und NNN Etwa 65.000 Schüler und Lehrer allein in unserem Verbreitungsgebiet erhalten in einem gemeinsamen Projekt der Zeitungsverlage und des MV-Bildungsministeriums bis zum Jahresende kostenlosen Zugang zu den Newsportalen. Fragen Sie an den Einrichtungen ihrer Kinder nach den Bedingungen und Login-Daten, die Sie auch in der Familie nutzen können. Was bewegt die Schüler ab Klasse 5 bis hinauf in die Gymnasien und Berufsschulen unseres Landes? Was passiert in ihrem Umfeld, in Deutschland und der Welt? Wie können seriöse Nachrichten von Fake News unterschieden werden? Die Schweriner Volkszeitung und die Norddeutschen Neuesten Nachrichten bieten den Schülern die aktuellsten Berichte, liefern in einem speziellen Dossierbereich "Diskussionsstoff" für den Unterricht und möchten mit ihnen in Austausch kommen.