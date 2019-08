Grevesmühlen : Malzfabrik zeigt neue Ausstellung

Eröffnung am Montag

von Holger Glaner

12. August 2019, 05:00 Uhr

„Morgen ist es anders -– tomorrow will be different“ ist der Titel der neuen Ausstellung in der Grevesmühlener Malzfabrik, die am Montag um 16.30 Uhr eröffnet wird. Die Ausstellung zeigt bis zum 16. September Arbeiten der Künstlerinnen Abeer Farhoud (r.) aus Syrien und der Nordwestmecklenburgerin Renate U. Schürmeyer. Abeer Farhoud studierte in Damaskus Bildende Kunst und lebt seit 2015 in Deutschland. Sie thematisiert in den Werken ihre Haft in einem Assad-Gefängnis.