Roggendorf und Carlow : Willkommen in der 1. Klasse!

Gadebusch/Carlow/Mühlen Eichsen | Für 241 Mädchen und Jungen hat jetzt in den Grundschulen in Gadebusch, Carlow, Mühlen Eichsen, Lützow, Roggendorf, Rehna und Schlagsdorf der „Ernst des Lebens“ begonnen. SVZ veröffentlicht heute und in den kommenden Tagen die Fotos der Abc-Schützen. Lesen Sie auch: Hurra, die neuen Schulkinder sind da! ...

