Hilfe für Ukrainer in Wismar : Hauswirtschafter spenden Erlös aus Kuchenbasar für Geflüchtete

Sie haben fleißig gebacken und den Kuchen vor einem Einkaufszentrum in Wismar verkauft. Den Erlös haben die Hauswirtschafter in Gutscheine investiert. Die bekommen nun ukrainische Frauen in einer Notunterkunft.

Wismar | Sie haben in der Küche gestanden, Teig gerührt, Äpfel geschnitten und gelb-blaue Lasur verteilt – Vanessa Bielfeldt, Yasmin Tramm und Domenik Woitowitz. Nach zwei Stunden waren die Kuchen und Muffins verkauft. „Manche haben uns auch das Geld so gegeben – ohne Kuchen haben zu wollen“, berichtet Yasmin vom Kuchenbasar in einem Einkaufszentrum in Wismar....

