Hansestadt Wismar : Havarierter Lastkahn versperrt Hafeneinfahrt

Nach Grundberührung und Notankerung zogen zwei Schlepper den Havaristen zurück in den Seehafen.

Wismar | Was den Ägyptern ihr Suez-Kanal ist, ist den Wismarern seit der Nacht zu Mittwoch ihr Fahrwasser in den heimischen Hafen. Ein havarierter Schleppverband war am Dienstagabend beim Verlassen des Hafens havariert und blockierte querliegend für mehrere Stunden die Hafenzufahrt. Nach Angaben des örtlichen Hafenamtes war dies der erste Vorfall dieser Art...

