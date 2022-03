Hilfe für die Ukraine : Christlicher Hilfsverein Wismar bittet um Spenden für Flüchtlinge

Der Christliche Hilfsverein Wismar ist für sein Engagement für Albanien bekannt. Doch die Verbindungen reichen bis in die Ukraine. Dort wird nun Hilfe gebraucht.

Wismar | Frieder Weinhold telefoniert in diesen Tagen viel. Deutschlandweit sind Mitglieder aus dem Christlichen Hilfsverein Wismar und aus Partnerorganisationen im Einsatz, um Menschen in und aus der Ukraine zu unterstützen. „Geldspenden helfen jetzt am meisten“, sagt Weinhold und erklärt auch, warum. Julian Kirschner aus der Partnerorganisation beisp...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.