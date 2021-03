Hochschule Wismar : Abstrich-Teams kontrollieren knapp 200 Studenten

In Wismarer Studentenwohnheimen wurden bislang drei Studenten positiv getestet, 190 befinden sich in Quarantäne

Wismar | Großeinsatz für zwei Abstrichteams des Deutschen Roten Kreuzes MV: Weil über das zurückliegende Wochenende in Wismarer Studentenwohnheimen gleich drei Fälle von mit Corona infizierten Studenten festgestellt wurden, wurden knapp 200 Bewohner am Dienstag auf das Virus getestet. Per Allgemeinverfügung war bereits Ende vergangener Woche eine häusliche Qua...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.