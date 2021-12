Deutscher Wetterdienst : Sturm sorgt für Hochwassergefahr in Wismar

In der Hansestadt werden in der Nacht zu Donnerstag erhöhte Pegelstände erwartet.

Wismar | Hochwassergefahr in Wismar. In der Nacht ist in der Hansestadt erneut mit erhöhten Pegelständen zu rechnen. Die Stadtverwaltung forderte Anwohner der Hochwasser gefährdeten Gebiete auf, ihr Eigentum zu sichern. Sturm treibt Wasser in Bucht Grund ist ein stürmischer Wind, der im Laufe der Nacht auf Nordwest drehen soll und das Wasser aus der Osts...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.