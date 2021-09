Honigverkostung in Lützow : Imker Alwin Leistikow verrät sein süßes Geheimnis

Die Honigernte ist für den Rosenower in diesem Jahr zwar eher durchschnittlich ausgefallen. Trotzdem waren die Bienen ziemlich fleißig. Das wird er bei einer Verkostung zeigen, zu der die Volkssolidarität einlädt.

Rosenow | Was Bienen innerhalb weniger Monate produziert haben, können Interessierte in Lützow probieren. Denn die dortige Volkssolidarität lädt am 28. September zu einer Honigverkostung ein. Beginn ist um 14.30 Uhr im Gemeinderaum in der Pokrenter Straße 6. Vor Ort wird dann der Rosenower Alwin Leistikow sein. Seit 25 Jahren ist er Imker und bewirtschaftet ...

