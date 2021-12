Training für Tiere : Hunde auf Personensuche in Gadebusch

Ein guter Geruchssinn ist gefragt: Schule aus Bad Segeberg ist mit sieben Tieren in der Schlossstadt, um Stöberarbeit zu trainieren. Mit dabei sind Hundebesitzer aus Ratzeburg, Dümmer und Bad Segeberg.

Gadebusch | „Banko“ ist aufgeregt, schnüffelt einige Male in einer kleinen blauen Plastiktüte. Dort liegt ein kleines Kunststoffviereck. Nur Sekunden danach läuft der weiße Schäferhund los. Halterin Anna muss sich beeilen hinterher zu kommen, obwohl die Leine in der Farbe Orange mehr als zehn Meter lang ist. Das Plastikstück wurde zuvor von einer zu suchenden Per...

