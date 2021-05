Gadebusch : Hunderte Geranien sollen für einen Blickfang vorm Rathaus sorgen

Die Stadt Gadebusch will sich erneut von ihrer farbenfrohen Seite präsentieren und setzt dabei auf hunderte Pflanzen vor dem historischen Rathaus.

Gadebusch | Kurz vor Pfingsten hat die Stadt Gadebusch wieder Blumenpyramiden vor dem historischen Rathaus aufstellen lassen. Bepflanzt sind diese mit rund 300 Geranien aus einer Gärtnerei in Benzin. Die Pflanzen sollen in den nächsten Wochen wieder für einen Hingucker in der Innenstadt sorgen. Damit sie bestens gedeihen können, werden sie regelmäßig mit Wasse...

