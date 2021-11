Landkreis Nordwestmecklenburg : Impfmobil macht halt am Jobcenter in Wismar

In der kommenden Woche kann sich in der Hansestadt unkompliziert und ohne Termin gegen Corona geimpft werden lassen.

Wismar | In Absprache mit dem Jobcenter organisiert der Impfstützpunkt Nordwestmecklenburg erneut einen Einsatz des „Impfmobils“ am Jobcenter in Wismar in der Werkstraße 2. Geimpft wird am 25. November von 8 bis 12 Uhr mit dem BioNTech-Impfstoff. Erst- und Zweitimpfungen sowie Auffrischungsimpfungen Möglich sind Erst- und Zweitimpfungen sowie Auffrischun...

