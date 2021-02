Lützow : Streit um einen Eulenbaum

Ein Einwohner von Lützow beklagt die Fällung. Die Gemeinde verweist auf Schäden und mögliche Gefahren.

Lützow | In Lützow gibt es offenbar Streit um einen sogenannten Eulenbaum. Einwohner Harald Ziel wandte sich über den „Heißen Draht“ der Redaktion an die SVZ und kritisiert, dass der Baum gefällt worden sei. Dabei sei gerade dieser Baum in der Vergangenheit ein ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.