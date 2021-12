Corona-Proteste : Verkehrsbehinderungen in Wismar wegen Aufmarsch am Montag

Polizei wird Versammlung und Marsch durch die Altstadt begleiten

Wismar, Gadebusch | In Wismar müssen Autofahrer am Montagabend mit kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen rechnen. Grund ist ein Protestmarsch durch die Altstadt gegen die Corona-Maßnahmen. Aktion auch in Gadebusch geplant „Wir werden die Versammlung entsprechend begleiten“, sagte die Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wismar, Jessica Lerke. Auch in Gadebusch wird ...

