Närrisches Treiben : Karsten Thiele: „Mühlen Eichsen ohne Karneval ist nicht vorstellbar“

Auch in diesem Jahr mussten aufgrund der Corona-Pandemie die lustigen Veranstaltungen abgesagt werden. Im Interview erklärt der kommissarische ECC-Präsident, warum er trotzdem optimistisch bleibt.

Mühlen Eichsen | Einigen ist er als Karosseriebauer in Grevesmühlen bekannt. In Mühlen Eichsen machte er sich hingegen einen Namen als Olivia Jones oder Marilyn Monroe. Karsten Thiele ist seit 25 Jahren Mitglied im Eichsener Carneval Club (ECC). In diesem Jahr wollte der 52-Jährige Barbara Schöneberger verkörpern. Doch erneut muss Karneval coronabedingt ausfallen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.