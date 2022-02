Boltenhagen : Jazz-Trio Andreas Pasternack spielt am Frauentag im Ostseebad

Kartenverkauf startet am 16. Februar in der Kurverwaltung des Ostseebades

Boltenhagen | Das Ostseebad Boltenhagen will den Internationalen Frauentag am 8. März ganz besonders feiern. Dazu hat die Kurverwaltung das Swing-Trio um den bekannten Jazz-Musiker Andreas Pasternak eingeladen. Das Konzert wird ab 19 Uhr im Boltenhagener Festsaal in der Klützer Straße 11 stattfinden. Mitklatschen und Mitsingen ist am 8. März besonders den ...

