Fünf vor Zwölf in Gadebusch : Jörg Möller kündigt Schließung seines Uhren- und Schmuckladens an

Ein weiterer Unternehmer zieht die Reißlinie und kündigt in Zeiten von Corona die Schließung seines Geschäftes in Gadebusch an. Bis Ende September muss dort alles raus: Ketten, Ringe, Uhren, Ohrstecker und vieles mehr.

Gadebusch | Noch ticken sie, die Uhren im Geschäft des Gadebuschers Jörg Möller. Doch in wenigen Wochen wird dort kein Gong und kein Glockenspiel mehr ertönen. Denn der 56-Jährige wird sein Geschäft Ende September schließen – und auf das bevorstehende Weihnachtsgeschäft verzichten. „Zum Leben reicht es nicht mehr. Seit Beginn der Corona-Pandemie haben noch meh...

