Jugendtreff Gadebusch : Gebürtige Moskauerin bietet Bauchtanz an

Julia Trytiak möchte ihre Leidenschaft an Mädchen aus der Region weitergeben.

Gadebusch | Wenn Julia Trytiak ihr Tanzkostüm anzieht, merkt sie bereits, wie sie sich entspannt. In dem Moment, in dem die Musik einsetzt, fällt der Alltagsstress komplett von ihr ab. Mit Adleraugen verfolgt Tochter Emma währenddessen die Bewegungen ihrer Mutter, um sie nachzutanzen. Ihre Leidenschaft für den Bauchtanz möchte Julia Trytiak aber nicht nur an ihre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.