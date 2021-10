Nordwestmecklenburg : Jugendweihen am 23. Oktober im Gadebuscher Kreml

Rund 110 Schüler aus Gadebusch, Rehna, Lützow und Mühlen Eichsen sollen am kommenden Sonnabend in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen werden.

Gadebusch | Nach zwei vergeblichen Versuchen soll es im dritten Anlauf mit der Jugendweihefeier in Gadebusch klappen. Sie ist am Sonnnabend, 23. Oktober, mit insgesamt rund 110 Teilnehmern geplant. „Für sie ist es der Schritt in den Kreis der Erwachsenen“, so Jörg Ahlgrimm vom Verein Jugendweihe Mecklenburg-Vorpommern. Der erste Durchgang startet um 9.30 Uhr ...

