Ausbau eines Heubodens : Neues Yoga-Studio eröffnet bald in Gadebusch

Junge Frauen setzen eine Herzensangelegenheit in die Praxis um und geben Unterricht im Gesundheitssport.

Gadebusch | Noch vor wenigen Monaten lagerten dutzende Ballen Heu auf dem Dachboden des Stalles am Güstower Zuchthof. Opa Klaus Herzog hatte die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. Jetzt gab er sie an die Enkelin weiter. So bleiben sie in Familienbesitz. Ausbau ist weit fortgeschritten Mittlerweile ist das Heu entfernt, der Ausbau in einen riesigen Kursr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.