Kalkhorst : Strohmieten in Flammen

von Michael Schmidt

29. September 2019, 09:51 Uhr

In Kalkhorst im Klützer Winkel sind Sonntag früh zwei Strohmieten in Brand geraten. Knapp 70 Feuerwehrleute aus Boltenhagen, Dassow, Kalkhorst, Klütz rückten aus kämoften gegen die Flammen an. Verletzt wurde niemand. Der Brand sei unter Kontrolle, hieß es aus Feuerwehrkreisen. Inzwischen wurden die ersten Einsatzkräfte durch neue ersetzt. Der Einsatz könnte sich noch mehrere Stunden hinziehen.

Freiwillige Feuerwehr Dassow